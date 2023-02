Das Wiener Unternehmen Workheld ermöglicht beispielsweise mithilfe von Datenbrillen die Wartung von Palfinger-Kränen aus der Ferne – weniger Einsätze des österreichischen Personals bei Kunden vor Ort reduzieren die Kosten für Unternehmen, weniger Fernreisen verbessern die Work-Life-Balance der Mitarbeitenden.



TÜV Austria wiederum nutzt Prüfdaten aus der Vergangenheit als Entscheidungshilfe für die hauseigenen Expertinnen und Experten – so kann z. B. die für Menschen optimierte Datenaufbereitung den Zeitdruck bei der Überprüfung der Festigkeit von Gas-Tanks und damit die Arbeitslast reduzieren.



Dass die Digitalisierung der Produktion ein gemeinschaftliches Projekt sein kann, zeigt sich auch auf anderer Ebene: Mit dem Digifonds fördert die österreichische Arbeiterkammer Digitalisierungsprojekte, die unter anderem von Betriebsräten initiiert werden. In einem Projekt der ÖBB werden z. B. Lehrlinge mit Virtual-Reality-Anwendungen für die Arbeit an den Gleisen geschult. Bei Magna in der Steiermark konnte man mit Augmented-Reality-Brillen gleichzeitig Arbeitserleichterungen und Produktivitätssteigerungen erzielen, die Auswahl der Brillen wurde dabei an die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angepasst.