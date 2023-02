Bernhard Lückert leitet ein Data Science Team bei einem mittelständischen Maschinenbauer in Süddeutschland. Er und seine Mannschaft entwickeln auch erste Ideen, wie sie maschinelles Lernen in die Prozesse und Produkte integrieren können. Doch meist scheitern die Projekte an den finanziellen Ressourcen des Mittelständlers. Es mangelt am Geld. Lückerts Probleme kennt Michael Welsch nur zu gut.



Welsch ist Maschinenbauer und gründete nach seinem Studium in Hamburg sein erstes Unternehmen. PANDA hieß die Firma und nutzte Machine Learning um Prozesse in der Industrie zu optimieren – ein potenzieller Partner von Lückert. Doch die Industrie und vor allem der Mittelstand zierte sich oft. „Die Projekte waren sehr mühsam, da die Verantwortlichen oft nur kleine Budgets genehmigt bekamen, immer wieder nachverhandeln mussten. Das Thema ROI stoppte manches vielversprechende Projekt schon in der Startphase“, blickt Welsch zurück. Lückert stimmt ihm da sicher zu. Machine Learning rechne sich nicht über Nacht – vor allem in industriellen Prozessen brauche es Durchhaltevermögen, so der Hamburger.