Die steigenden Kosten in der Fertigungsbranche sind laut Horn eine Herausforderung, regen die Unternehmen aber auch zu innovativen Ideen an, um diese zu bewältigen. Eine wesentliche Rolle spiele dabei, dass moderne Werkzeugmaschinen – unter anderem durch den synchronen Lauf mehrerer Achsen – Prozesse ermöglichen, die so in der Vergangenheit nicht denkbar waren. "Das Vernetzen von Werkzeugmaschine, Zerspanwerkzeug, Spannzeug und Prozess bietet noch viel Potenzial, Produktionsabläufe wirtschaftlicher, effizienter und nachhaltiger zu gestalten", so der Geschäftsführer.



Neben den Teuerungen ist auch der Fachkräftemangel ein großes Thema in der Werkzeugindustrie. Horn unterscheidet hier zwischen akademischen Fachkräften, von denen ausreichend vorhanden wären, und gewerblichen Fachkräften, wo der Mangel besonders gravierend sei. "Es muss uns gelingen, die Attraktivität moderner Berufsbilder, etwa des Industriemechanikers, des Zerspanungstechnikers, des Mechatronikers und vieler weiterer, wieder viel besser zu vermitteln", plädiert Horn. Ein Mittel gegen den Personalnotstand ist für ihn die Investition in die Aus- und Weiterbildung sowie die Förderung des Nachwuchses.

Das viel diskutierte Thema Künstliche Intelligenz hält Horn in Bereichen mit strukturierten Datengrundlagen für nützlich. Er betont jedoch, dass solche Systeme aktuell nicht in der Lage seien, zukunftsgerichtete Aussagen zu generieren oder wichtige Entscheidungen zu treffen, da ihre Leistungsfähigkeit begrenzt ist: "KI-Systeme können riesige Datenmengen nach bestimmte Mustern durchsuchen und daraus Handlungsempfehlungen ableiten, die dann aber nur unter den gleichen Rahmenbedingungen wirklich passen".

In punkto Nachhaltigkeit sieht Horn die Werkzeugbranche als treibende Kraft, denn: "Im Werkzeugbereich arbeiten wir schon immer daran, unsere Produkte so zu optimieren, dass wir trotz geringerem Ressourcen- und Energieeinsatz mehr erreichen". Die Branche solle ihre Erfolge in diesem Bereich besser kommunizieren und sich dazu klarer nach außen hin positionieren.

>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!