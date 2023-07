Produktionsmaschinen, die sich selbst optimieren, aus ihren Fehlern lernen und sich sogar Know-how von anderen Maschinen aneignen - künstliche Intelligenz (KI) soll all das möglich machen. Und das führt für produzierende Unternehmen zu höherer Produktivität, geringeren Kosten, verbesserter Qualität und geringeren Ausfallzeiten.„Wir haben lange an der Optimierung unserer Prozesse in der Produktionstechnik gearbeitet und hier einen Wettbewerbsvorteil erzielt, den wir nun auch in der digitalen Transformation der industriellen Produktion erreichen sollten“, erklärt Markus Spiekermann, Abteilungsleiter Datenwirtschaft beim Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST. Um den neuen Anforderungen zu begegnen, spiele Künstliche Intelligenz eine „maßgebliche Rolle“, so Spiekermann. „Denn nur durch den Nutzen von KI-Methoden kann ein hoher Grad an Automatisierung erreicht werden.“