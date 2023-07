Das Robotersystem RS 05-2, das an eine C 12 angepasst ist, ermöglicht die Bearbeitung von Werkstücken bis zu 10 kg bei gleichzeitiger hoher und individueller Teilebevorratung in verschiedenen Speichermodulen.



Das Robotersystem RS 1, das an eine C 250 angepasst ist, kann flexibel Werkstücke bis zu 15 kg und Paletten bis zu 60 kg greifen, spannen und bevorraten. Es bietet eine hohe Flexibilität bei gleichzeitig hoher Prozesssicherheit.



Das Handlingsystem HS flex, das an eine C 32 angepasst ist, ermöglicht den Transport und die Bevorratung von Werkstücken bis zu 450 kg (in der Heavy-Variante bis zu 1.200 kg) in zwei Speichermodulen.



Die Mill/Turn-Variante der C 42 ergänzt die Liste der Exponate und präsentiert Fräs-/Drehbearbeitungen mit den Verfahren "Powerskiving" für Innen- und Außenverzahnungen sowie "Tannenbaumfräsen" für Triebwerksbauteile in der Luft- und Raumfahrt.

Zwei weitere Hermle Bearbeitungszentren des Modells C 32 können bei den Partnerfirmen Emuge-Franken und Hexagon besichtigt werden.

Auch das Highlight, das bereits auf der Hermle Hausausstellung für Aufsehen gesorgt hat, ist auf der EMO in Hannover mit dabei: Der Bulli/T1.

Hermle auf der EMO:

Halle 12, Stand C30