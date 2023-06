"Moderne Werkzeugmaschinen und Produktionssysteme sind entscheidend für den Aufbau einer zukunftsfähigen Industrie", erklärt Markus Heering, Geschäftsführer des VDW - Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken - der die Fachmesse veranstaltet. Bei der vorigen EMO Hannover 2019 nahmen über 2.200 Menschen aus Österreich und der Slowakei teil. Insgesamt kamen rund 116.700 Besucher:innen aus 149 Ländern auf die Messe.



"Produktionstechnologie ist ein Enabler und Treiber für den technischen Fortschritt in der Industrieproduktion. Sie ist unverzichtbar für die moderne und wettbewerbsfähige Industrie eines Landes", betont Heering. Produktivität, Qualität und Flexibilität stehen laut ihm ganz oben auf der Liste der Anforderungen, wobei die Digitalisierung diese Ziele weiter vorantreibt. Die EMO Hannover 2023 behandelt Themen wie neue Märkte, Geschäftsmodelle, Innovationskultur in Unternehmen, agile Methoden, Veränderungen in Strukturen und Arbeitsweisen.

IoT und Nachhaltigkeit als Schwerpunkte

"Die Zukunft der Konnektivität greift Trends wie Industrie 4.0, das Industrial Internet of Things (IIoT), digitale Geschäftsmodelle, Predictive Maintenance, Machine Learning, Connectivity, Interoperabilität und künstliche Intelligenz auf", beschreibt Heering. Die EMO Hannover 2023 präsentiert den Ausstellungsschwerpunkt "IoT in Production", um alle Aspekte der Digital Factory zu vereinen. Nachhaltigkeit soll dabei bereits in der Planung von Investitionen integriert sein. Die Messe zeigt Ansätze und Konzepte für ressourcenschonende und klimaschonende Produktion, Kreislaufwirtschaft, energieeffiziente Produktion, nachhaltige Lieferketten und sichere Arbeitsplatzgestaltung