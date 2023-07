FACTORY: Wie weit kennen Sie Ihre Verbräuche in den einzelnen Anlagen? Und welche Hilfsmittel nutzen Sie dafür?

Matthias Wasner: Wir wissen die ungefähren Verbräuche aufgrund der Angaben der Maschinenhersteller in deren Daten. Zusätzlich können wir uns Mithilfe der Stromrechnung im Nachgang Verbrauchsänderungen anschauen, wenn eine Maschine nicht in Betrieb war.

Welche Maßnahmen wurden in den letzten Jahren unternommen, um die Effizienz in der Fertigung zu steigern und gleichzeitig Ressourcen einzusparen?



Wir haben einige Arbeitsaufläufe abgeändert und optimiert. Zusätzlich wurde mehr in die Automatisierung investiert. Die Mitarbeiter wurden ebenfalls dafür sensibilisiert mehr auf den Umgang mit Ressourcen, im Speziellen mit Strom, zu achten und beispielsweise die PCs und Radios am Abend bzw. über das Wochenende auszuschalten. Auch die Beleuchtung in den Büros und Produktionshallen haben wir in den letzten Jahren sukzessiv auf LED umgestellt.

