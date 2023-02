Als Sohn des Firmengründers Paul Horn trat Lothar Horn 1991 in das elterliche Unternehmen ein. 1995 wurde er Geschäftsführer. Zusätzlich leitete er von 2009 bis 2019 als Vorsitzender den Fachverband Präzisionswerkzeuge des VDMA. 1999 schuf Lothar Horn am Tübinger Stammwerk neue Produktions- und Verwaltungsstätten, ein Vorführ-, Forschungs- und Entwicklungszentrum. Im Lauf der Jahre folgten verschiedene räumliche Erweiterungen. Mit Lothar Horns Sohn Markus, seit 2018 Geschäftsführer der Paul Horn GmbH, führt jetzt die dritte Generation das Familienunternehmen in die Zukunft, gemeinsam mit Matthias Rommel, ebenfalls Geschäftsführer.



Starke Worte für die Technologie

Lothar Horn prägte Sätze wie „Technologie bestimmt die Kosten“ und „Kein Auto fährt, kein Flugzeug fliegt und kein künstliches Gelenk kann von Ärzten eingesetzt werden, ohne dass Präzisionswerkzeuge zum Einsatz kommen“.