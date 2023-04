Geeignete Messsysteme zu finden, ist bei Spezialanforderungen oft gar nicht so einfach. Der Messtechnik-Spezialist Bruker Alicona setzt auf optische Messgeräte. Diese Geräte basieren auf der Technologie der Fokus-Variation. Dies ist ein flächenbasiertes Verfahren zur optischen, hochauflösenden 3D-Oberflächenmessung im Mikro- und Nanobereich. Die Funktionalitäten eines Rauheitsmessgeräts und eines Koordinatenmesssystems werden in den Geräten vereint. Genutzt wird die geringe Tiefenschärfe einer Optik, um die Tiefeninformation einer Probe zu extrahieren. Das Messsystem InfiniteFocusSL erkennt beispielsweise mittels Tiefenmessung und Oberflächenklassifikationssoftware auch kleinste Rauheitsunterschiede der Oberfläche. Eine KI-basierte Automatisierungsoption unterscheidet zwischen i.O. und n.i.O. (in Ordnung/nicht in Ordnung) Oberflächen.



Der Auswertung liegt eine Kombination von 2D Texturdaten und 3D Topografiedaten zugrunde, sie werden während des Prüfprozesses analysiert. Die seriennahe Überwachung und die automatische Erkennung von i.O. und n.i.O.-Druckgussteilen wird durch Machine Learning ermöglicht. So stellt man auch sicher, dass spezifizierte Toleranzen bei Prozessänderungen eingehalten werden. Zeitnahes Reagieren ist daher möglich, indem z. B. Anlagenparameter angepasst werden.



Präzisionsmessung, Robustheit, Messgeschwindigkeit und Wiederholgenauigkeit ermöglichen die Automatisierungstauglichkeit des Messsystems. Den Messablauf haben die Entwickler so gestaltet, dass auch Benutzer ohne spezifische Kenntnisse Messungen durchführen können, sagt man bei Bruker Alicona. Nur so sei ein reibungsloser Ablauf in der automatisierten Produktion möglich.