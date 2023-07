Das österreichische Unternehmen B&R, das Teil von ABB ist, hat Geld in die Hand genommen, um unabhängiger vom Gasmarkt zu sein und Emissionen sowie Energie einzusparen. Die neu beschaffte Wärmepumpenanlage deckt bereits ein Viertel des bisherigen Energiebedarfs ab und wird zu 100 Prozent von erneuerbaren Energiequellen gespeist, insbesondere von der hauseigenen Photovoltaikanlage, deren Leistung von 1,8 MWp in den kommenden Jahren auf 3,2 MWp erweitert werden soll.

Die Effizienz der Wärmepumpenanlage zeigt sich in der Ersparnis von umgerechnet bis zu 200 Haushalten an Gasverbrauch pro Jahr, was mehr als 1.800 MWh Gas ersetzt. Die Gesamtwärmepumpenleistung im B&R Leiterplattenwerk beträgt 980 kW Heizleistung und 850 kW Kälteleistung, was speziell für die Kühlung von Produktionsbereichen im Sommer relevant ist. Die Hauptenergiequellen der Wärmepumpe sind die Abwärme, die Luft und die Photovoltaikanlage. Die Verwertung der industriellen Abwärme ist ein Schlüsselelement für die erhebliche Reduzierung des Strombedarfs der Anlage. Die Wärmerückgewinnungsanlage nutzt die Prozessabwärme aus der Produktion als Energiequelle zur Beheizung der Büro- und Produktionsflächen und erzeugt darüber hinaus benötigte Energie durch das Wärmepumpensystem.

Als weiteren Schritt plant B&R, bis 2030 vollständig "CO2-neutral" zu werden und setzt dazu verstärkt auf Elektromobilität innerhalb des Unternehmens. Derzeit fährt jedes zehnte Fahrzeug von B&R elektrisch, und das Unternehmen strebt die Umstellung von mehr als 90 Prozent der Fahrzeugflotte auf E-Mobilität an. Bereits 59 Ladestationen sind auf dem Gelände in Eggelsberg in Betrieb, und weitere E-Tankstellen sind in Planung.