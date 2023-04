Rund 1.000 Automobil-Expertinnen und Experten aus aller Welt nahmen an der Konferenz in Wien teil. Mehr als 80 Referenten diskutierten Themen wie die Co-Existenz verschiedener Antriebssysteme (also Elektromotoren, Brennstoffzellen und Verbrennungsmotoren) sowie Energieträger wie E-Fuels, Wasserstoff oder Strom. Eine Reihe von Vorträgen thematisierte Speichersysteme wie Batterien und Wasserstofflösungen. Begleitet wurde das hochkarätige Vortragsprogramm von einer Fachausstellung, auf der die neuesten Technologien und Entwicklungen von Automobilherstellern und deren Zulieferern vorgestellt wurden.

Neben Schmall und Pauer nahmen weitere hochrangige Keynote-Speaker wie Bosch-Chef Stefan Hartung, Mercedes-Benz Vizepräsident Christoph Starzynski, Hyundai Mobis-CEO Sung-hwan Cho, der Senior Vice President von Toyota Gerald Killmann, der CEO von Seat/Cupra Wayne Griffiths und der Forschungs- und Entwicklungschef von Seat S.A. Werner Tietz teil und gaben Einblicke in die neuesten globalen Entwicklungen.

