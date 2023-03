Bosch-Vorsitzender Stefan Hartung diskutierte kürzlich in der Industriellenvereinigung in Wien mit ÖVK-Vorsitzenden Bernhard Geringer über die Zukunft der Mobilität. Dabei betonte er die Herausforderungen, die mit dem Ziel der Klimaneutralität, speziell auch in der Mobilität, einher kommen und erklärte: "Wir werden alle Technologien brauchen, die uns diesem Ziel näherbringen und sollten nicht vorschnell Technologien und Lösungspfade ausschließen“. Dabei solle nicht vergessen werden, dass Europa mit Regulierungen wie der Taxonomie und den CO2-Flottenzielen zwar den Weg zur Klimaneutralität ebnen wolle. In der Bestandsflotte und in anderen Ländern werde es aber weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren geben, so Hartung.



Dem pflichtete auch Bernhard Geringer, bei: „In die Klimabetrachtung dürfen nicht nur Neufahrzeuge einbezogen werden: Der enorme Bestand – wir sprechen hier weltweit von 1,4 Milliarden Fahrzeugen – braucht ebenso einen Weg zur schnellen Klimaneutralität. Hier sind E-Fuels eine ideale Lösung, weil sie sofort einsetzbar sind: egal, ob für Schiffe, Flugzeuge, auf der Straße oder bei Bau- oder landwirtschaftlichen Nutzfahrzeugen.“ Denn das Elektroauto mit Kohlenstrom betrieben sei eine ebenso schlechte Lösung, wie ein Brennstoffzellenfahrzeug, das mit „grauem“ Wasserstoff aus Erdgas angetrieben wird. Man müsse systembezogen entscheiden.