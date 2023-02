Botz‘ „Wir schaffen das!“-Ausruf stehen die Ängste der Industrievertreter entgegen. Denn von außen betrachtet, ist das Gas-Dilemma wohl einfacher zu lösen als aus dem Inneren der Betriebe. Die Position der Industriellenseite scheint also klar: kein Austritt aus russischem Gas. „Die Deutsche Handelskammer in Österreich unterstützt die Entscheidung der deutschen und österreichischen Bundesregierung, einem Energieembargo für Gas nicht zuzustimmen“, hieß es von DHK Präsident Pötsch in einer Aussendung vom 27. April.

Einen abrupten Importstopp für russisches Gas lehnt auch Thyssenkrupp-Chefin Martina Merz ab: "Ein Mindestbezug aus Russland ist in den kommenden Monaten unverzichtbar“, sagte sie Anfang April. Vor einem „Einbruch der Industrieproduktion in Deutschland und der EU“ warnte auch die deutsche Wirtschaftsvereinigung Stahl. Und der Feuerfesthersteller RHI Magnesita ließ verlautbaren, dass ein Gas-Stopp „weite Teile der Industrie in Österreich und Europa erheblich und rasch beeinträchtigen“ würden. Auch hier würde es zu weitgehenden Auswirkungen kommen, da Feuerfestprodukte die Basis für die Stahl-, Zement-, Glas und Kupferindustrie darstellen.

Alternativen

Ob "grüner" Wasserstoff, der ohne CO2-Emissionen auf Basis erneuerbarer Energien hergestellt wird, wie manche hoffen, der Heilsbringer sein wird? Jedenfalls nicht in den nächsten Monaten. „So viel grünen Wasserstoff, wie wir bräuchten, ist in Österreich noch gar nicht verfügbar“, weiß Uwe Schmidt, CCO, des Kupferproduzenten Montanwerke Brixlegg. Sind also die Positionen gegenüber einem Gasembargo klar – gesellschaftliche Kräfte dafür und industrielle dagegen? Leichte Gegentöne vernimmt man von den CEOs for Future. Sie möchten fossiles Gas so rasch dort ersetzen, wo es am ehesten möglich ist: „Damit unsere Industrie für eine Übergangszeit Gas zur Verfügung hat, müssen andere Bereiche schneller umsteigen“. Zudem sollte laut der Organisation schnellstmöglich das heimische Grüngas-Potential aktiviert werden. Die Gebote der Stunde heißen demnach wohl: Einsparen, Umsteigen und zugunsten derer, die auf das Gas am meisten angewiesen sind: Umverteilen.