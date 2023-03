Die Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H. gesteht sich in ihrem Bericht ein, erst am Anfang seiner Nachhaltigkeitsreise zu stehen. Doch irgendwo muss man ja beginnen. Der in Wien ansässige Maschinenbauer bietet Anlagen für Gewebesäcke aus Kunststoff. Er beschäftigt rund 720 Mitarbeiter:innen und betreibt 11 Niederlassungen weltweit. Bestehend aus den Geschäftsbereichen Starlinger textile packaging, Starlinger recycling technology und Starlinger viscotec, erwirtschaftete das Unternehmen mit einer Exportquote von 99% im Geschäftsjahr 2021/22 einen Umsatz von 356 Millionen Euro.



Seit 2019 verantwortet Clarissa Graf den Bereich Corporate Social Responsibility (CSR) bei Starlinger. Gemeinsam mit ihrem Team definiert sie CSR-Maßnahmen und sorgt für deren Umsetzung im Rahmen der Unternehmensstrategie. „Der erste Nachhaltigkeitsbericht von Starlinger ist als Bilanz zu sehen, wo wir aktuell stehen“, erklärt Graf. „Er hält die CSR-Richtlinie fest, die wir für unser Unternehmen in Bezug auf die Umwelt und Gesellschaft definiert haben, und gibt einen Überblick über Maßnahmen, die in diversen Bereichen wie zum Beispiel Ressourcen- und Energiemanagement, Beschaffung, Aus- und Weiterbildung oder Gesundheit und Arbeitssicherheit bereits gesetzt wurden.“