ABB eröffnete am 8. Juni 2023 offiziell den neuen Hauptsitz für Robotik, Verpackung und Logistik, der sich nördlich von Atlanta befindet. Die neue Anlage wird als ABB-Zentrum für Roboter-Automatisierungslösungen in der Logistik- und Verpackungsindustrie dienen. Da einige der weltweit größten Verpackungs- und Logistikunternehmen in und um Atlanta ansässig sind, soll die Zentrum als Drehscheibe für ABB und seine Kund:innen und Partner dienen. In diesem Ökosystem soll laut Aussendung die nächste Generation von KI-fähigen Robotern entstehen. Darüber hinaus werden Schulungen für ABB-Mitarbeiterinnen, Kunden und Integratoren angeboten.



Sami Atiya, Präsident für Robotik und diskrete Automatisierung bei ABB, sagt dazu: "Globale Megatrends wie der Direktvertrieb und der Arbeitskräftemangel treiben die Nachfrage nach Robotern in die Höhe, da die Unternehmen ihre Tätigkeiten näher an den Wohnort verlagern wollen. Unsere Kunden aus der Verpackungs- und Logistikbranche in den USA benötigen zunehmend Unterstützung und Fachwissen. Unser neues Werk wird uns dabei helfen, diesen Bedarf zu decken, indem wir unseren Kunden die neuesten, KI-gestützten Roboterlösungen anbieten."