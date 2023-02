Kritische 5G-Funktionen für Unternehmen sollen ab Ende 2023 in kommerziell erwerbbaren Chipsätzen erhältlich sein. Dementsprechend werden Release 16-fähige Geräte in Industriequalität Anfang 2024 in großem Umfang verfügbar sein. Da die Gerätekosten erst sinken, wenn sie in großen Stückzahlen produziert werden, wird 5G wohl erst danach an Fahrt gewinnen. 4G soll noch bis mindestens 2027 die vorherrschende Mobilfunk-Verbindungstechnologie bleiben.