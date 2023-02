Zu den Trends in der Automatisierung zählt mitunter das Entkoppeln von Hard- und Software, wodurch es leichter wird, verschiedene Technologien zusammenzuführen. Einen Beitrag dazu finden Sie in der Coverstory ab Seite 26. Passend dazu ist auch die Verbreitung von Open Source. Welche Geschäftsmodelle dadurch entstehen beschreibt unser Autor Robert Weber anhand von drei Beispielen ab Seite 32. Wer wissen möchte, was genau unter Automatisierung der Automatisierung gemeint ist, dem sei das Interview ab Seite 28 wärmstens ans Herz gelegt. Darin erklärt Werner Kraus vom Fraunhofer IPA auch, weshalb sich Industrieroboter in den letzten 50 Jahren prinzipiell nur wenig verändert haben.

Um Vernetzung über Unternehmensgrenzen hinaus handelt geht es in einem Projekt, das die Transportlogistik optimieren will. Lesen Sie dazu den Artikel ab Seite 40. Darüber hinaus dürfen Sie sich wie immer auf aktuelle News aus und über Österreichs Fabriken, sowie spannende Produkt-Innovationen freuen.

