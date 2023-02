„Wenn Du Variante A nimmst, sparst Du X % CO₂, die Ware wird in diesem Zeitraum geliefert und kostet X €“ - solche Vorschläge bringt der digitale Zwilling. Kosten werden optimiert, der ökologische Aspekte miteinbezogen. Entscheidungen in Echtzeit also, aber nicht nur das. Mit dem digitalen Zwilling wird es möglich sein, auch Entscheidungen aus der Vergangenheit zu evaluieren und dadurch bessere Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.

Eine Zeitersparnis soll sich schon in der Disposition ergeben. Durch die Eingabe in eine vorgegebene Standardmaske ist es möglich innerhalb einer Stunde 83 Container zu buchen. Das heißt, 1 Container in weniger als einer Minute. Die Einbuchung eines Containers dauert auf dem herkömmlichen Weg ungefähr 5 bis 10 Minuten. "Es ergibt sich also eine Zeitersparnis von bis zu einem Faktor zehn", sagt Stein, "Nach einer kurzen Einschulung kann das jeder Disponent".