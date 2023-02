Der Geschäftsbereich Advanced Industrial Management (AIM) wurde 2019 gegründet. 20 Mitarbeitende in den zwei Forschungsgruppen „Montageplanung und Assistenzsysteme“ sowie „Digitalisierungs- und Kompetenzmanagement“ erarbeiten umsetzbare Lösungen zur Steigerung von Produktivität und Nachhaltigkeit in der Industrie. Digitalisierung und Daten, Automatisierung sowie KI spielen dabei eine entscheidende Rolle. Thomas Edtmayr, seit 2009 Mitarbeiter bei Fraunhofer Austria, löst nun Sebastian Schlund nach dessen Aufstieg zum Centerleiter als Geschäftsbereichsleiter ab und wird den Schwerpunkt der sozialen Nachhaltigkeit weiter stärken.

Berufliche Laufbahn

Thomas Edtmayr kam bereits während des Studiums Wirtschaftsingenieurswesen-Maschinenbau als studentischer MA zu Fraunhofer Austria. Nach seinem Studienabschluss 2009 sammelte er Erfahrung in vielen Projekten im übergeordneten Themengebiet „Produktionsoptimierung & Industrial Engineering“ – bald auch in unterschiedlichen leitenden Funktionen. Unter seiner Führung wurden bereits vier Forschungsgruppen neu aufgebaut und letztlich als selbstständige Organisationseinheiten etabliert. Thomas Edtmayr ist Vortragender in diversen Management Seminaren, Lehrgangsleiter für „Betriebs- und Produktionsleitung“, externer Lektor an der TU Wien, FH Technikum Wien, FH Salzburg, Donau Universität Krems sowie an der ESB Business School in Reutlingen. Weiters ist er Mitglied des Forschungsbeirates der net4future GmbH.