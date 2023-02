Forschung in die industrielle Anwendung zu bringen, ist die Zielsetzung, die Fraunhofer Austria seit seiner Gründung verfolgt. Seit vielen Jahren sind dabei ressourcenschonende Produktion und Logistik, sowie die ökologischen und sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit in der Wirtschaft immer stärker Thema der Forschung.

„Um gleichzeitig die Klimaziele erreichen und die Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Industrie auszubauen, bedarf es eines intensiven Schulterschlusses zwischen Industrie und Forschung. Dafür werde ich mich als Centerleiter ganz besonders einsetzen. Nur so wird es möglich sein, zukunftsfähige Wertschöpfung für den Standort Österreich zu gestalten“, so Univ.-Prof. Sebastian Schlund zu seinen Zielen in der neuen Position.

Zur Person

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Sebastian Schlund ist Institutsvorstand am Institut für Managementwissenschaften (IMW) der Technischen Universität Wien sowie BMK-Stiftungsprofessor für Industrie 4.0. Er forscht und lehrt im Themenbereich digital und automatisiert unterstützter Arbeitsgestaltung in der Produktion mit den Schwerpunktthemen Assistenzsysteme, Arbeitsorganisation, Mensch-Maschine-Interaktion und Kompetenzentwicklung. Er ist amtierender Präsident der österreichischen wissenschaftlichen Gesellschaft für Produktionstechnik (ÖWGP).

