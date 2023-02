Die Technologietrends, die Gartner für 2023 formuliert hat, sind in drei Kategorien aufgeteilt; optimize, scale und pioneer. "In Zeiten wirtschaftlicher Turbulenzen müssen Entscheider:innen über reine Kosteneinsparungen hinausblicken, neue Unternehmensstrategien entwickeln und die digitale Transformation beschleunigen. Nur so können sie die finanzielle ihres Unternehmens ausbauen", so der Garnter-Analyst Frances Karamouzis. Er räumt aber ein, dass das Liefern neuer Technologien dafür nicht ausreichen wird. "All diese Themen sind begleitet von ESG-Regulierungen und der geteilten Verantwortung für nachhaltige Entwicklungen. Daher muss bei jeder Investition in eine Technologie auch deren Auswirkungen auf die Umwelt und die zukünftigen Generationen mitgedacht werden", ergänzt Karamouzis' Kollege David Groombridge. Angesichts dieser Überlegungen haben die Analyst:innen von Gartner nun folgende zehn vielversprechenden Trends identifiziert.