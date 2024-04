Das unter Geldnot leidende US-Elektroauto-Start-up Fisker hatte die Produktion seines Modells Ocean in Graz gestoppt. Die Verhandlungen zur Rettung sind gescheitert. Laut Magna laufen nun die Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, erste Kündigungen dürften schon Ende April erfolgen. Bei einer größeren Anzahl an Kündigungen muss ein Unternehmen gesetzlich beim AMS eine Frühwarnmeldung machen.

Von „Personalanpassungen“ waren bereits Ende letzten Jahres rund 450 Beschäftigte im Werk Thondorf betroffen. Geplant hatte Fisker in Graz eine Produktion von bis zu 40.000 Autos pro Jahr, zuletzt waren es nicht einmal 10.000. Innerhalb von 30 Tagen droht dem finanziell schwer angeschlagenen Elektroauto-Hersteller Fisker der Bankrott. In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht warnt das Unternehmen selbst davor. Denn der notwendige Investor ist noch nicht in Sicht.



Bereits im Dezember 2023 wurde bei Magna eine Produktionslinie vom Zweischichtbetrieb auf Einschichtbetrieb umgestellt. Damals ging man noch davon aus, dass dies nur vorübergehend" geschehen würde, nun soll es vorerst beim Einschichtbetrieb bleiben. Betroffen waren im Dezember rund 450 Beschäftigte, jetzt folgen weitere 500, wobei Magna offenbar noch versucht, einige in anderen Bereichen unterzubringen.