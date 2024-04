Auf der Hannover Messe 2024 präsentierte Siemens das erste generative Künstliche-Intelligenz-Produkt (KI) für Engineering im industriellen Umfeld. Der Siemens Industrial Copilot, ein generativer KI-gestützter Assistent, ist nahtlos mit dem Totally Integrated Automation (TIA) Portal verbunden. Automatisierungsingenieure finden so schneller Antworten auf ihre Fragen, können eine grundlegende Visualisierung generieren und schneller Code für speicherprogrammierbare Steuerungen (SPS) entwickeln. Dadurch reduziert sich ihr Arbeitsaufwand erheblich, Routineaufgaben können an den Siemens Industrial Copilot ausgelagert werden und das Engineering komplexer Aufgaben ist weniger fehleranfällig. Bei langfristig steigender Qualität und Produktivität sind so Entwicklungszeiten deutlich kürzer. Der Siemens Industrial Copilot für TIA Portal Engineering ist ab Sommer 2024 auf dem Siemens Xcelerator Marketplace zum Download verfügbar.

Der Siemens Industrial Copilot beinhaltet die Automatisierungs- und Prozesssimulationstechnologie von Siemens‘ digitaler Businessplattform Siemens Xcelerator. Die Sprachmodelle von Microsoft Azure OpenAI Service erweitern den Siemens Industrial Copilot, um beispielsweise die Erstellung und Optimierung von Software-Code für die Fabrikautomatisierung zu ermöglichen. Auf der Smart Production Solutions (SPS) Messe im Herbst 2023 präsentierte Siemens gemeinsam mit Schaeffler AG erstmals eine Produktionsmaschine, die mit dem Siemens Industrial Copilot erweitert wurde. Siemens geht auf der Hannover Messe 2024 den nächsten Schritt: das erste generative KI-gestützte Produkt für Engineering im großen Maßstab.