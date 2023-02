VDMA äußerst sich kritisch

„Die Motorenhersteller haben in der Vergangenheit die Effizienz der Motoren immer weiter verbessert und den Schadstoffausstoß wirkungsvoll minimiert. Insbesondere die nun festgelegten Testrahmenbedingungen, vor allem die Gestaltung der zu testenden Strecke im echten Straßenverkehr, lassen im Vergleich zur aktuell gültigen Gesetzgebung signifikant höhere Anforderungen befürchten“, erklärt Peter Müller-Baum, Geschäftsführer VDMA Motoren und Systeme.



Auch die Idee der Kommission, die Grenzwerte in den nächsten fünf bis zehn Jahren per Delegiertem Rechtsakt weiter abzusenken, sieht der VDMA als äußerst kritisch an. Eine solcher Blankoscheck für den Gesetzgeber ist nicht nur ein Novum in einem so zentralen EU-Legislativprozess, sondern führt auch zu einer enormen Planungsunsicherheit. Das ist das Gegenteil dessen, was in der aktuellen Situation notwendig ist.

