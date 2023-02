Der größte Teil des in Europa verbrauchten Wasserstoffs wird laut der Studie als Rohstoff in industriellen Prozessen (z.B. Raffination, Düngemittelherstellung, Stahl) verwendet. Gleichzeitig werden aber auch die Anwendungen im Mobilitätssektor und im Energiesektor zunehmen.



Darüber hinaus hebt die Studie hervor, dass die neue Wasserstoffwirtschaft erhebliche Wachstumschancen für Unternehmen in neu entstehenden industriellen Lieferketten bietet. Dazu gehört die Lieferung von Ausrüstungen für alle Schritte der Wasserstoff-Wertschöpfungskette von der Produktion über den Transport, die Lagerung und den Vertrieb bis hin zur Endnutzung. Die Investitionen in die erforderliche Ausrüstung sollen in den kommenden Jahren erheblich zunehmen. Der Markt für Elektrolyseur-Ausrüstung wird in Europa auf 6 bis 10 Milliarden Euro im Jahr 2030 geschätzt.