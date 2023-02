Im Jahr 2021 implementierte Greiner Assistec seine erste SMART Automation in seinem Werk im rumänischen Lerești. Dazu waren keine Automatisierungsspezialisten in der Produktion vonnöten. Für die Inbetriebnahme reichte ein Online-Kurs von UR, der nur wenige Stunden dauert. „Wer schnell ist, lernt die Grundfunktionen in 2,5 Stunden“, verspricht Scherrer. Tatsächlich konnten die MaschinenbedienerInnen in Rumänien schon nach kurzer Einschulung mit dem neuen System umgehen. „Wir lassen dort zwei vollständig verschiedene Produkte auf einer Automation laufen. Auf der einen Seite verarbeiten wir Halbfertigprodukte, auf der anderen Seite führen wir eine Inline-Montage durch. Es war sofort ein großer Erfolg“, so das Fazit von Pirafelner. Wenn sich die Anwendung ändert, könne man innerhalb von 10 Minuten den Toolkit umrüsten. Damit treffen sich Flexibilität und Effizienz in nur einem System.