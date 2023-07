„Die Kundenzufriedenheit steigt schlagartig, da das Unternehmen auf einmal viel greifbarer und zugänglicher wird“, weiß Moser aus Erfahrungswerten. Diese Zufriedenheit beeinflusst auch das weitere Kaufverhalten und fördert die Kundenbindung, was im Umkehrschluss auch die Umsatzpotenziale erhöht. Die Vertriebs- und Marketing-Abteilung erhält die Möglichkeit, im Kundenportal zielgerichtet Werbungen zu schalten und kann aufgrund vorangegangener Käufe wieder neue Produkte vorschlagen. Ein Unternehmen, das sich gut mit seinen Produkten oder Dienstleistungen positioniert schafft auch eine Community rundherum, was wiederum die Kundenbindung fördert.



Mit den Einsichten ins Nutzerverhalten kann ein Unternehmen sein Angebot entsprechend anpassen. „Das kann sogar so weit gehen, dass man ein Produkt intelligent macht, es live nachverfolgen, steuern oder analysieren kann“, so der Experte.



Durch die automatisierten Prozesse können gleichzeitig die Kosten reduziert werden. Moser nennt ein konkretes Beispiel, das auch einen Nachhaltigkeitsaspekt beinhaltet: „Nehmen wir an, 40% der Mitarbeiter:innen sind im Kundendienst tätig und ein Produkt hat eine Lebensdauer von 20 Jahren. Wenn man bedenkt, dass diese Kundendienst-Mitarbeiter:innen früher bei gewissen Problemen zum Kunden fahren mussten, die sie jetzt über den digitalen Weg lösen können, kann man sich vorstellen, was das alleine an Reisezeit spart“.