„ADD*ONE basiert auf intelligenten Algorithmen, was ein ERP derzeit nicht leistet. Gleichzeitig bietet die Software eine einfache, grafische Oberfläche, die intuitiv zu bedienen ist. Die Planer arbeiten ausnahmeorientiert und starten mit den wichtigsten Themen zuerst. Bis hin zur Automatisierung der Disposition ist alles denkbar“, erklärt Andreas Schäfer, INFORM-Vertriebsleiter im Geschäftsbereich Inventory & Supply Chain.



Dementsprechend gering war der Schulungsaufwand bei Palfinger. Nach seiner eigenen Schulung konnte Bernd Hansal direkt sein Wissen an die Disponent:innen weitergeben. Er betont noch einen weiteren Vorteil der Lösung: „Im SAP mussten wir auswählen, welche Algorithmen wir nehmen. ADD*ONE aber erkennt selbstständig, welcher Algorithmus der optimale ist und die besten Ergebnisse liefert. Die Prognosen sind selbstlernend und selbstadaptiv. Hier muss der Anwender nichts einstellen und kann sich auf ADD*ONE verlassen. Auch berechnet die Software z.B. Sicherheitsbestände dynamisch. Hier nimmt das System dem Disponenten zusätzlich aufwändige Stammdatenpflege ab.“



Eine weitere Herausforderung für Palfinger ist, dass europaweit mehrere Standorte vernetzt beplant werden sollen. Und genau hier profitierte die Firma in Zeiten der Umstrukturierung besonders von ADD*ONE. Das System schlägt automatisch, dort wo es sinnvoll ist, Umlagerungen von einem Standort zu einem anderen vor. Das Unternehmen kann so übergreifend Bestände senken, die geringere Beschaffungszeit zwischen den Standorten nutzen und, da es weniger stark von externen Lieferanten abhängig ist, die Verfügbarkeit und Kundenzufriedenheit steigern.



Simulation und Controlling sind ebenfalls Themen, die von ADD*ONE abgedeckt werden. Im Fall von Palfinger war die Simulation gerade bei der Bestückung der Standorte hilfreich. „Für die Erstbestückung der Standorte haben wir die Simulationsmöglichkeiten genutzt und konnten so entscheiden, welche Artikel sinnvollerweise in welcher Menge vom Zentrallager an welchen europäischen Standort übertragen und dort auf Lager gelegt werden sollten. Das hat uns bei der Entscheidung geholfen, wo und in welchem Ausmaß wir in die Bevorratung gehen“, erläutert Hansal.