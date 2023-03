Entwicklungen im Bereich des 3-D-Drucks machen den Aufbau eines digitalen Inventars für den Ersatzteildruck für Hersteller und anlagenintensive Unternehmen zunehmend kommerziell interessant. Unternehmen sind zunehmend mit kurzen Lebenszyklen von Teilen konfrontiert, was eine schnelle Rotation von neuen Teilen auf Lager erfordert. Anlagenintensive Unternehmen müssen manchmal wochenlang auf den Ersatz eines defekten Ersatzteils warten, was sich negativ auf die Betriebszeit ihrer Anlagen auswirkt. Die Alternative - alle Teile auf Lager zu haben und per Express zu liefern - bedeutet enorme Kosten oder Druck auf die Bilanzen.



Hersteller produzieren Ersatzteile oft in großen Mengen, um die Kosten zu senken. Die Verwaltung von Hunderttausenden vorrätiger Ersatzteile führt jedoch zu hohen Lagerkosten. Die Suche nach dem richtigen Ersatzteil und dessen Versand an einen Kunden am anderen Ende der Welt dauert manchmal Wochen, was sich negativ auf die Kundenzufriedenheit auswirkt. Viele Hersteller entscheiden sich dafür, einige Ersatzteile überhaupt nicht mehr zu liefern und lassen ihre Kunden mit leeren Händen zurück, was sich ebenfalls negativ auf die Kundenzufriedenheit auswirkt. Die additive Fertigung ermöglicht es, Ersatzteile in kleinen Mengen und sogar Einzelstücke zu sehr geringen Kosten herzustellen. Die Teile können auch vor Ort gedruckt werden, was Transportzeit und -kosten spart.