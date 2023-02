Die Welt der additiven Fertigung lässt sich nach wie vor weitgehend in zwei Gruppen einteilen: Fortgeschrittene Anwender:innen, die in die Technologie investiert haben und zuverlässige, leistungsstarke System erwarten und experimentierfreudige Anwender, die den Wert der Technologie erkennen. Letztere benötigen Unterstützung bei der Anwendung und wollen wissen, wie sie ihre Fertigung optimieren können.



Die industrielle Akzeptanz des 3D-Drucks wird mit Sicherheit weiter zunehmen und damit die wettbewerbsfähigen Geschäftsmöglichkeiten für große und kleine Hersteller. Die Vorteile des industriellen 3D-Drucks, die seit Jahren für kleinere Hersteller bestehen, werden sich laut Glasser nun in größerem Umfang in der Industrie durchsetzen. Training und Weiterbildung spielen dabei eine zentrale Rolle. "Wir rechnen mit einer steigenden Nachfrage nach Online- und virtuellen Schulungen. Gleichzeitig erwarten wir mehr Besucher:innen in unserer digitalen Fertigung", so der Vice President.