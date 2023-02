Können Ihrer Meinung nach die Vorteile der elektrochemischen Nachbearbeitung die Nachteile (Stichwort: Porosität an Oberfläche, Frage der Bauteilorientierung, Einfluss der Wärmebehandlung auf Supportstruktur) überwiegen?

Ja, aber sicher nicht bei allen Anwendungsfällen. In manchen Fällen wird Hirtisieren® voraussichtlich etablierte subtraktive Verfahren ersetzen können, in anderen eventuell nur als ergänzender Prozess die erzielte Bauteilqualität weiter verbessern und für manche Anwendungen wird es sich gar nicht eignen. In wieder anderen Fällen wird es die Herstellung bestimmter Bauteilgeometrien überhaupt erst ermöglichen. Es macht jedenfalls Sinn, das Verfahren bei der Prozessentwicklung zumindest in Betracht zu ziehen.

Woran forschen Sie zurzeit, um den Hirtisierungsprozess zu optimieren?

Der Prozess selbst wurde vom Team von RENA Technologies Austria GmbH entwickelt und wird auch laufend von RENA weiter optimiert. Wir bei FOTEC arbeiten vor allem daran, die Technologie optimal für unsere Anwendung nutzbar zu machen. In unserem Fall ist das die Nachbearbeitung von Bauteilen, die durch Laserstrahlschmelzen (LSS) hergestellt wurden. In diesem Zusammenhang werden wir uns in nächster Zeit vor allem mit dem Design von Supportstrukturen beschäftigen und den Einfluss der Parameter, die hierbei variiert werden können, systematisch untersuchen.

Was soll dabei herauskommen?

Unser Ziel ist, bereits in der Druckvorbereitung sowohl die Stabilität der Supportstrukturen beim Druck wie auch die Entfernbarkeit bei der anschließenden Hirtisierbehandlung vorhersagen zu können. Zusätzlich werden wir uns die Wirkung von Hirtisieren auf Bauteil-Innenflächen genauer ansehen und untersuchen, wie diese durch das Design der Innenstrukturen bestmöglich unterstützt werden kann.