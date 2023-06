Statische Preislisten und reaktive Preisanpassungen werden den aktuellen Marktanforderungen nicht mehr gerecht, und die traditionelle Cost-Plus-Logik muss überdacht werden. Mit einer jährlichen Indexierung bleiben Preis- und Lieferzeitdynamiken auf dem Markt ungenutzt gelassen. Das weiß auch Thomas Narbeshuber und fokussiert sich deshalb auf die marktgerechte Gestaltung der Ersatzteilpreise. Hinsichtlich limitierter Ressourcen und fehlender Markteinsicht hat er das Ersatzteil-Pricing zuvor oftmals auf rein reaktiver Basis umgesetzt – Reaktionen, die tendenziell zu spät stattfanden, erklärt Narbeshuber.



Durch die automatisierten Marktpreisrecherchen von Markt-Pilot werden die Ersatzteilpreise nun kontinuierlich an die aktuellen Marktbedingungen angepasst, proaktiv und mehrmals im Jahr. Die Software ist ohne Implementierung in nur wenigen Tagen einsatzbereit und ermöglicht einen einfachen und schnellen Start. "Unser Ziel war es, eine schlanke und skalierbare Pricing-Lösung zu finden, mit der wir den Preisgestaltungsprozess an aktuellen Marktdaten ausrichten können. Mit Markt-Pilot verfügen wir über zuverlässige Informationen über Preise und Lieferzeiten unserer Kaufteile und haben eine solide Argumentationsbasis gegenüber unseren Kunden", erklärt er.



Andreas Wehmeyer, Executive Business Development Manager bei Markt-Pilot, ergänzt: "Unsere SaaS-Lösung bietet eine einzigartige Möglichkeit, das Ersatzteilgeschäft im Maschinen- und Anlagenbau kundenorientierter zu gestalten. Da die Ersatzteilpreise auf aktuellen Daten basieren, können sich Endkunden darauf verlassen, dass sie einen marktgerechten Preis zahlen. Darüber hinaus optimiert die Transparenz über Lieferzeiten auch die Liefergeschwindigkeit und Verfügbarkeit der Ersatzteile." Die monatlichen Investitionen in die Software sollen sich schnell amortisieren. Der Return on Investment (ROI) beträgt für die meisten Unternehmen weniger als zwölf, bei LTW nur sieben Monate.