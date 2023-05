Aftersales : Ersatzteiltagung: Die Ergebnisse der Teilnehmer-Umfrage

Das Event rund um Ersatzteillogistik und Aftersales-Management ist bestritten. Eine Fraunhofer-Umfrage unter den ETT-Teilnehmern hat ermittelt, wie es um die Branche bestellt ist. Wie optimistisch sind die Befragten, was die Stabilität ihrer Lieferketten betrifft? Welchen Anteil am Gesamtumsatz macht der Aftersales-Bereich aus? Und welche Faktoren berücksichtigen die Unternehmen bei der Disposition von Ersatzteilbeständen? Dies und mehr erfahren Sie in den Ergebnissen des Fragebogens.