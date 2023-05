ETT : Das war die Ersatzteiltagung 2023

"Ersatzteil-Versorgung in unsicheren Zeiten", lautete das Thema der Ersatzteiltagung, die FACTORY und Fraunhofer Austria am 11. Mai 2023 zum bereits 8. Mail veranstaltet haben. Das Fachevent versammelte rund 100 Ersatzteillogistiker und Aftersales-Manager in den Räumlichkeiten des Baumaschinenherstellers Wacker Neuson in Hörsching bei Linz. Und stieß einige Diskussionen über die aktuelle Situation der Supply Chains an.