Wie arbeitsaufwändig ist so ein Reman-Prozess?



Der Prozess ist relativ gut industrialisiert. Man kann ihn gedanklich in zwei Scheiben schneiden: den schmutzigen und den sauberen Teil. Zuerst organisiert man die Rücksendung der Altware. Danach werden die Teile gereinigt, komplett auseinandergebaut, dann kommt die Befundung. Hier schauen wir, welche Teile noch so benutzt werden können, dass sie der Komponente tatsächlich ein zweites Leben verleihen. Dann erfolgt die Aufarbeitung oder Wiederverwendung – je nachdem, um welchen Teiletyp es sich handelt. Und danach kommt der saubere Part. Der funktioniert wie jede andere Montage. Ich montiere, prüfe und liefere etwas aus.



Wo liegen die hier größten Schwierigkeiten?



Eine Herausforderung liegt im Portfolio, da wir hier über 20 Jahre Geräte-Historie abdecken. Aber das schwierigste an dem Ganzen ist, die Altwaren in guter Qualität von den Kund:innen zurückzubekommen.



Woran liegt das?



Wir vertreiben weltweit, haben aber nur an fünf Standorten die Möglichkeit für die Aufarbeitung eines breiten Portfolios. Bei einem Händler in Deutschland, wo einer unserer Aufarbeitungsbetriebe ist, ist es wahrscheinlicher, dass er mir seine Altwaren auf seine Kosten zurückschickt, als bei jemandem, der an einem abgelegenen Ort einen Bagger hat und vielleicht gar nicht weiß, ob sie auch ankommen. Man kann das natürlich über den Preis steuern, zu dem wir sie am Markt zurückkaufen, aber dennoch spielt die Regionalität eine große Rolle. In unserem deutschen Standort hilft uns, dass Liebherr etwa 50 Prozent seiner Produkte in Europa verkauft, schwerpunktmäßig in DACH und Frankreich.



Wie viele aufgearbeitete Ersatzteile liegen denn bei Ihnen?



Zu viele und immer die falschen (lacht). Nein, also wenn wir Teile und Komponenten zurückerhalten, bringen wir sie relativ schnell wieder in den Verkehr. Trotzdem haben wir als Firmengruppe weltweit geschätzt mehrere Millionen an Altwaren liegen. Damit meine ich ganze Komponenten, zerlegte Komponenten und Einzelteile.



Wo lagern Sie diese Altwaren?



Die aufgearbeiteten Komponenten liegen in kontinentalen Lägern. Die Altwaren liegen in der Regel in Lägern nahe unserer Aufarbeitungszentren. Wir haben bspw. die Sparte Erdbewegung, die wir aus dem Lager in Oberopfingen in Deutschland bedienen. Dort liegen aufgearbeitete Komponenten auf Lager und auch die weltweite Distribution wird von hier – unterstützt durch die lokalen Betrieb - organisiert. Aber die Firma Liebherr baut bspw. auch Mining-Geräte für den Tagebau, die etwa in Australien, Chile, Kanada oder Panama im Einsatz sind. Diese Standorte ausschließlich aus Europa aus zu versorgen, wäre nicht zielführend. Daher befinden sich beim Mining die Aufarbeitungsbetriebe kontinental vor Ort, ganz in der Nähe der Mine. Dort haben wir dann einen Kreislauf mit den Komponenten, die schon vorhanden sind. Zusätzlich werden hier auch erhebliche Mengen weiterer Ersatzteile vor Ort gelagert.