Welche Trends ergeben sich langfristig aus diesen Herausforderungen?

Wir sehen weltweit eine Tendenz zu nicht abgestimmter, protektionistischer Gesetzgebung. Einerseits in Form von offensichtlichem Protektionismus über Country-Source-of-Origin-Regeln, andererseits aber auch als versteckte non-tarifären Handelshemmnisse.

Sprechen Sie hier über einen Staat im Speziellen?

Ich sehe das im Grunde weltweit. Da gibt es in der Türkei Kennzeichnungen auf bestimmten Keilriemen. Country-Source-of-Origin-Dokumentationsanforderungen treffen uns in Afrika relativ zum Umsatz sehr heftig. Aber auch innerhalb der EU gibt es perspektivisch Steuern auf Plastikverpackungen, die nicht einheitlich sind, sondern auf nationaler Gesetzgebung beruhen. Solcherlei macht es uns schwierig, den Überblick zu behalten und flexibel Waren zwischen verschiedenen Märkten hin und her zu bewegen.

Es gibt auch die Bestrebungen mancher Unternehmen, ihre Produktion wieder nach Europa zu holen, um Störungen in den Lieferketten entgegen zu wirken. Wie bewerten Sie diese Entwicklung?



Das ist eine Reaktionsmaßnahme auf dieses veränderte Umfeld. Im Grunde muss ja die Strategie sein, das eigene Versorgungs- und Verteilnetzwerk robuster zu gestalten. Und dazu gehört auch eine geografische Kontraktion. Das heißt: Lokalisierung der Supply-Base, Verkürzung der Logistikwege, und eine lokale Produktion für den lokalen Markt.



Ist das auch Ihr Mittel der Wahl? Oder mit welchen Strategien reagieren Sie auf dieses veränderte Umfeld?



Kurzfristig kann man die Lagerbestände erhöhen und die Planungsparameter, Vorlauf- und Beschaffungszeiten anpassen. Das kostet aber Effizienz. Deshalb müssen wir als mittel- bzw. langfristige Lösung das globale Netzwerk verändern, etwa durch Local Sourcing oder flexiblere Routings.



Wie kann ich mir das genauer vorstellen?



Typischerweise binden wir Lieferanten an einem Punkt in unser Netzwerk ein; der Lieferant beliefert einen Standort und von dort übernehmen wir die Verteilung in unserem Netzwerk. Wir schaffen aber gerade Strukturen, in denen wir Lieferanten parallel an mehrere Standorte anbinden, sodass wir von der zentralistischen Struktur wegkommen und uns alternative Zugangsmöglichkeiten eröffnen.



Welche langfristigen Maßnahmen gehen Sie sonst noch an?



Wichtig ist auch eine stärkere Zusammenarbeit über die gesamte Wertschöpfungskette bis zum Handel. Unser Ziel ist es, dafür zu sorgen, dass ein Landwirt seine Maschine am Laufen hält. Die Messgröße unseres Erfolgs ist letztlich also der Over-the-Counter-Fill im Handel. Dafür arbeiten wir auf der einen Seite daran, die Verfügbarkeit bei uns als Hersteller für den Handel zu verbessern. Aber wir möchten auf der anderen Seite dem Handel auch helfen, das richtige Material zur richtigen Zeit vorzuhalten. Wir nennen diese Strategie Retail Parts Management. Händler, die da intensiv eingebunden sind, können eine bessere Kombination aus Bestand und Verfügbarkeit erreichen. So machen wir unser Netzwerk stabiler und reduzieren die zeitkritischen Machine Down Orders.