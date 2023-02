Das AGV Mesh-Up bringt auch 2023 Fahrerlose Transportsysteme zum TEST CAMP INTRALOGISTICS nach Dortmund. „Dabei möchten die teilnehmenden Unternehmen vor allem realitätsnahe Applikationen mit den Fahrzeugen zeigen. Das heißt, es sind noch mehr Handling sowie Ein- und Auslagerprozesse als im Vorjahr zu sehen“, erklärt Andreas Scherb, Projektleiter des AGV Mesh-Up im VDMA-Fachverband Fördertechnik und Intralogistik. Insgesamt neun Geräte fahren 2023 auf der Fläche. Gestellt werden sie von Bosch Rexroth, DS AUTOMOTION, ek robotics, Fraunhofer IML, Grenzebach Gruppe, MLR, OMRON, SAFELOG und STILL.



Nokia stellt für das Event ein 5G-Campusnetz. "Mit zunehmender Nutzung von IoT- und Automatisierungslösungen in der Logistikbranche wächst auch der Bedarf an zuverlässiger drahtloser Konnektivität mit geringer Latenz. Diese wird von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) bzw. Autonomen Mobilen Robotern (AMR) für die Interaktion mit ihrer Flottenmanagement-Software und ihrem Lagerverwaltungssystem (WMS) benötigt. Darüber hinaus gibt es einen Trend zur Erfassung von Telemetrie-, Sensor- und Videodaten in Echtzeit und damit zur Verlagerung der Rechenleistung weg von den FTS und hin zu Edge-Computing-Ressourcen vor Ort, unterstützt durch 5G-Konnektivität. Nokia Digital Automation Cloud und Mission Critical Industrial Edge bilden hier das 5G-Campusnetz, welches spezifisch für industrielle Anwendungen konzipiert ist", erläutert Venkatesh Ramakrishnan, Head of Logistics Vertical, Nokia Enterprise.