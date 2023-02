Mit dem Standard VDA 5050 haben der Verband der Automobilindustrie (VDA) und der VDMA-Fachverband Fördertechnik und Intralogistik eine Kommunikationsschnittstelle zwischen der Leitsteuerung von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) und den Fahrzeugen definiert. Das Ziel der Schnittstelle ist, die Interoperabilität zwischen Fahrzeugen verschiedener HerstellerInnen zu erhöhen. Kunden und Kundinnen sollen dadurch ihre FTS-Flotten herstellerunabhängig und dadurch ihren Anforderungen entsprechend erweitern können.



Die FTS kommunizieren via WLAN miteinander, und zwar mithilfe eines MQTT, eines offenen Netzwerkprotokolls für Machine-to-Machine-Kommunikation. Eine erste Version des VDA 5050 wurde im August 2019 veröffentlicht. Ein Projektteam aus FTS-NutzerInnen und FTS-HerstellerInnen arbeitet seither an der Weiterentwicklung des Standards, die im Juli 2020 in einer neuen Version mündete. 2022 soll eine aktualisierte Version publik werden.