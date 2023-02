Sechs Gefährte – in blau, orange, grau und weiß – bewegen sich im abgezäunten Bereich einer Halle. Manche blinken, manche sind mit Paletten oder Behältern beladen. Zaghaft, wie es dem menschlichen Auge erscheint, rollen sie über den kahlen Boden. Wir befinden uns in der Dortmunder Westfalenhalle, es ist der 25. März 2021. Und was da eben von statten geht, ist ein sogenanntes Mesh-Up – ein Praxistest, der vier Tage lang dauert. Getestet wird der Standard VDA 5050, den der Verband der Automobilindustrie (VDA) in Kooperation mit dem VDMA Fachverband Fördertechnik und Intralogistik entwickelt hat. Er definiert eine Schnittstelle, die es möglich machen soll, dass Fahrerlose Transportsysteme (FTS) verschiedener HerstellerInnen miteinander kommunizieren können. Als Resümee der Veranstaltung in Dortmund verkündet der VDMA in einer Pressemitteilung: „Schnittstelle für Fahrerlose Transportsysteme besteht Praxistest“.

Wer sitzt mit im Boot?

An dem Event in Dortmund beteiligten sich die Firmen arculus, DS AUTOMOTION, die KION Group mit ihrer Marke STILL, SAFELOG, SEW-EURODRIVE, Siemens AG sowie SSI SCHÄFER. Außerdem waren sich zwei Institute von der Fraunhofer-Gesellschaft mit jeweils einem fahrerlosen Transportfahrzeug vertreten. Omron wird beim Nachfolge-Event dabei sein – und zwar als einer der ersten AMR-Hersteller der Welt. Sven Kaluza, Business Development Manager Robotics Central Region bei Omron, erklärt diese Entscheidung: „Die Schnittstelle ist ein kontrovers diskutiertes Thema. Wir von Omron haben uns intensiv damit auseinandergesetzt und möchten weiter Erfahrungen sammeln. Daher haben wir beschlossen beim kommenden VDMA Mesh-Up im Rahmen der IFOY Test Days dabei zu sein. Unter der Leitsteuerung von SYNAOS basierend auf der VDA5050 werden wir mit einem Modell vom Typ LD-250 teilnehmen.“

Die Skepsis der EntwicklerInnen

Abseits davon werden kritische Stimmen laut. Vor allem von Anbietern von autonomen mobilen Robotersystemen, die der Standard bislang noch zu wenig berücksichtigt. „Wir müssten unseren Fahrzeugen die Intelligenz entziehen“, drückt Daniel Zindl seinen Unmut aus. Er ist CMO und ehemaliger Leiter des Produktmanagements bei Agilox. „Wenn wir den Standard implementieren, müssen wir quasi 20 Jahre zurückspringen, sodass das Fahrzeug nur mehr einer Linie nachfährt. Das ist es, was der Standard fordert“, meint er weiter. Der USP, den er Agilox zuschreibt, eine schnelle Inbetriebnahme der smarten, serverlosen Roboterfahrzeuge, würde Zindls Ansicht nach durch die Einhaltung von Standards zunichte gemacht. Agilox geht daher den Weg der Standardisierung nicht mit. Zumindest vorerst.