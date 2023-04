Am 2. Mai 2017 haben die fünf Mitarbeiter der Faulhaber Austria GmbH in Wien den Vertrieb und den Service deren Produkte in Österreich übernommen. Mit der Gründung des eigenen Vertriebsunternehmens wurde die Präsenz in einem wichtigen zentraleuropäischen Markt gestärkt. In Österreich spielen unter anderem die Medizintechnik sowie die Automatisierungstechnik mit vielen innovativen Unternehmen eine wichtige Rolle. Mit der direkten Betreuung konnte sich die Zusammenarbeit mit den Kund:innen intensivieren



Mit der neuen Linearaktuatorfamilie L stellt Faulhaber eine schlüsselfertige Lösung für ein breites Anwendungsspektrum zur Verfügung. Die kleineren Versionen 06L/08L/10L eignen sich ideal für Anwendungen in den Bereichen Medizin, Laborautomatisierung, Optik und Photonik oder Raumfahrt. Die größeren Versionen 22L/32L nutzen die neueste GPT-Getriebetechnologie und sind für Anwendungen in der Industrieautomation sowie in der Optik gedacht.



