Als Geschäftsführer von Franka Robotics war Patrick Pfaff seit März 2021 an der Seite von Alwin Mahler aktiv. Unter seiner Führung entstand der taktile Roboter FP3 mit drei Kilo Traglast und 833 mm Reichweite, dessen einzigartiges Merkmal seine Feinfühligkeit war. Pfaff hat sein Doktorat in Computer Science an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg absolviert. Danach ging er für 12 Jahre zu Kuka, wo er die längste Zeit im Bereich der mobilen Robotik mitmischte. Zuletzt war er dort als Vice President R&D Mobile Robotics & Platform Tools tätig. Seine Laufbahn bei Franka Emika begann Ende 2020, knapp drei Jahre war er dort nun als CTO Teil der Geschäftsführung. Nun ist für den Informatiker laut einem Beitrag auf seinem LinkedIn-Profil "Time to say thank you". Wer ihm nachfolgen soll, ist noch unklar.

Die Übernahme des Unternehmens durch Agile Robots löste im Herbst 2023 heftige Debatten aus. Erst vor wenigen Wochen wurde die Umbenennung von Franka Emika in Franka Robotics bekanntgegeben. Dass das Ausscheiden von Pfaff im Zusammenhang mit der Übernahme steht, lässt sich nur vermuten.

Weitere Artikel zum Thema: