Der Kuka-Kummer der Deutschen ist noch nicht verheilt. Mladen Milicevic von der Robotikplattform Unchained Robotics fasste die kuriosen Wochen treffend zusammen: Ein Vorzeigeunternehmen war Franka Emika am Ende wohl nicht mehr. Franka Emika baute einen Roboter, der in der Wissenschaft, an den Forschungsinstituten begehrt war, es aber laut Fachleuten nie zur industriellen Reife gebracht hat. Dazu kommt, so der Bayerische Rundfunk (BR): „Ab Herbst 2020 wenden sich Beschäftigte des Unternehmens nach Informationen von BR-Recherche mehrfach an die Arbeitsagentur in München und im Frühjahr 2021 auch an Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger. Nach Ansicht dieser Mitarbeiter liege bei Franka Emika Subventionsbetrug vor, schließlich habe das Unternehmen 2020 Kurzarbeitergeld beantragt und bekommen, ein nicht unwesentlicher Teil der Mitarbeiter habe aber voll weitergearbeitet – in manchen Fällen wochen-, in anderen monatelang". Das Verfahren läuft, die Staatsanwaltschaft ermittelt. Es gilt die Unschuldsvermutung.