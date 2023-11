Die Umbenennung ist eine Folge dieser Akquisition, da man damit das Beste aus beiden Unternehmen vereinen und Franka Robotics in die Agile Robots-Familie integrieren wolle, hieß es in der Unternehmensaussendung. "Franka Robotics ist mehr als nur eine Namensänderung; es symbolisiert eine einheitliche Front in unserem ständigen Bestreben, die Robotik-Technologie voranzutreiben", wird Zhaopeng Chen, CEO und Gründer von Agile Robots, in dem Schreiben zitiert.



Franka Robotics positionierte sich bereits unter dem Namen Franka Emika als Robotik-Plattform-Unternehmen und vermarktet Roboter mit menschlichem Tastsinn. Das Unternehmen produziert seine Roboter in Deutschland und bietet Robotiklösungen für die industrielle Automatisierun und die KI- und Robotikforschung.

Agile Robots AG ist ein High-Tech-Startup mit Sitz in München. Es entwickelt Robotersysteme, die eine Ganzkörper-Taktilität und Vision-Intelligenz bieten.

