Franka Emika steht eine unsichere Zukunft bevor. Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten auf der Gesellschafterebene waren Gespräche mit potenziellen Investoren nicht abgeschlossen worden, was sich auch auf die zukünftige Finanzierung des Unternehmens auswirkte. Der vorläufige Insolvenzverwalter Matthias Hofmann wird nun die laufenden Gespräche mit Investoren übernehmen und versucht verstärkt, weitere Investoren anzuwerben. Trotz allem zeigt sich Hoffmann optimistisch: „Franka Emika hat in den vergangenen Jahren eine großartige Technologie entwickelt und auf den Markt gebracht". Er sehe "daher viel Potential, was das Unternehmen für Investoren äußerst attraktiv macht". Die bereits existierende Basis an interessierten Investoren bestätigt dies.“

Der Robotik-Experte Helmut Schmid, der das Unternehmen im Jahr 2021 interimsmäßig geleitet hat, beklagt auf LinkedIn, dass sich mit Franka Emika "nun eine weitere Perle aus der Robotik am Abgrund" befinde. Das Unternehmen habe mit seinen feinfühligen und einfach zu programmierenden Cobots Maßstäbe bei Universitäten, Hochschulen und Forschungs- einrichtungen weltweit gesetzt, kommentiert Schmid weiter.