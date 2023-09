FACTORY: Sind Ultraschallsensoren auch in Produkten verbaut, die man aus dem Alltag kennt?



Andreja Rojko: Ultraschallsensoren werden beispielsweise zur Abstandsmessung, bei der Erkennung von Anwesenheiten, Abwesenheiten oder Bewegungen verwendet. Man findet sie in Parksensoren in Autos, in Smart Home Systemen, bei der Alarmdetektion und bei Türen, die sich von selbst öffnen. Darüber hinaus gibt es viele weitere Anwendungsmöglichkeiten und jeden Tag finden die IngenieurInnen neue Einsatzmöglichkeiten.



Inwiefern sind sie für die Industrie interessant?



Ein Beispiel ist eine Anwendung, an der wir im Projekt Listen2Future arbeiten: Ultraschallsensoren können in der Qualitätssicherung von Textilien, etwa von medizinischen Masken, aber auch von anderen Materialien, eingesetzt werden. Heute nimmt man meist nur eine Stichprobe von Produkten, testet sie und zerstört sie dabei. Zwei Partner von uns entwickeln daher Sensoren, die die Qualität von porösen Materialien prüfen, ohne sie zu zerstören. Wenn wir die Ultraschall-MEMS so verbinden, dass sie in Echtzeit in der Produktion einsetzbar sind, können wir damit 100% aller Produkte testen.



Warum werden die Ultraschallsensoren für zerstörungsfreie Tests nicht schon breiter eingesetzt?



Teilweise aus Kostengründen, da die Sensoren nicht immer günstig sind und auch Energie brauchen. Indem wir deren Energieverbrauch senken, wird ihre Anwendung zukünftig kostengünstiger. Zudem müssen die Sensoren schneller werden. Und wir brauchen geeignete Algorithmen, um aus dem Sensorsignal Rückschlüsse auf die Materialqualität zu ziehen Daran arbeiten wir bei Listen2Future; wir entwickeln eine Komplettlösung, die direkt auf die Industrie übertragbar ist.