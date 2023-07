Bei der Arbeit mit solchen Bauteilen treten jedoch immer wieder Herausforderungen auf, wie beispielsweise unerwünschtes Rauschen. Michael Schneider erklärt: "Jeder Sensor weist ein gewisses Maß an Rauschen auf, das sich niemals vollständig vermeiden lässt. In unserem neuen Labor möchten wir jedoch untersuchen, woher das Rauschen bei unseren piezoelektrischen Silizium-MEMS tatsächlich stammt, welche Materialeigenschaften es beeinflussen und wie es am besten reduziert werden kann."

Ein weiteres Problem, dem sich das neue Labor widmen möchte, sind die extrem geringen mechanischen Bewegungen, die insbesondere mit piezoelektrischen MEMS erzeugt werden können. Diese Bewegungen liegen oft im Bereich von weniger als einem Mikrometer. Für viele technische Anwendungen ist es jedoch wünschenswert, elektrische Signale in größere mechanische Bewegungen umwandeln zu können.

Michael Schneider hofft, dass dies mithilfe sogenannter bistabiler Systeme gelingen kann. Diese Systeme können sich in zwei verschiedenen stabilen Zuständen befinden, ähnlich einem Kippschalter, der zwischen "an" und "aus" umgeschaltet werden kann. Es ist jedoch nicht möglich, ihn in einer Zwischenposition zu stabilisieren. Michael Schneider plant, solche bistabilen Systeme in MEMS nachzubauen und mithilfe von piezoelektrischen Wandlern zwischen den Zuständen zu wechseln. Dadurch ließe sich eine viel größere mechanische Wirkung erzielen als mit herkömmlichen rein linearen mechanischen Mikrostrukturen.