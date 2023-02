Die Fabrik des Jahres in Österreich wurde dieses Jahr am 22. September gekürt. Der Preis geht dieses Jahr nach Vorarlberg an das Werk der Hilti AG in Thüringen. Einer der Hauptgründe für die Auszeichnung war der hohe Grad sinnvoll eingesetzter Digitalisierung zur Effizienzsteigerung in Fertigung und Montage. Zahlreiche Assistenzsysteme unterstützen schon jetzt die MitarbeiterInnen bei ihren Arbeitstätigkeiten.

Künstliche Intelligenz in Österreichs bester Fabrik?

Auf die Juryfrage nach dem aktuellen Produktiveinsatz von KI-Systemen in der Produktion allerdings antworteten die Vertreter des Werks relativ verhalten, dass aktuell eine Reihe von Systemen in der Probierphase ist. Der Dauersatz im operativen Betrieb wird noch etwas dauern. Auf den ersten Blick passt diese Aussage nicht zusammen mit den aktuellen Ergebnissen unserer diesjährigen Made in Austria-Studie. Hier gibt mehr als die Hälfte der österreichischen Industrieunternehmen (52%) an, bereits heute Algorithmen des maschinellen Lernens in der Produktion oder in produktionsnahen Bereichen zu nutzen. Was können diese Unternehmen, was die beste Fabrik nicht kann?