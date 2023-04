Die österreichischen Pilotfabriken sind Einrichtungen, die zumeist im wissenschaftlichen Umfeld angesiedelt sind und die Unternehmen das Testen industrieller Hard- und Software erleichtern sollen. Die Pilotfabriken verfügen selbst über moderne Geräte und stellen diese zusammen mit akademischem Wissen Unternehmen zur Verfügung.



Pilotfabriken gibt es an österreichischen Universitäten z.B. an der TU Wien, an der TU Graz oder am Linz Institute of Technology der JKU. In Wien Aspern beschäftigt man sich z.B. mit der datentechnischen Anbindung von Industriemaschinen, in Graz bietet man u.a. einen 5G-Campus an. In Linz liegt ein Schwerpunkt auf der Kunststofftechnik. An den Fachhochschulen in St. Pölten und Wiener Neustadt, am FH Technikum Wien oder der FH Oberösterreich (Wels) gibt es ebenfalls Technologie zum Ausprobieren für Externe. Am „Smart Production Lab“ der FH Joanneum in Kapfenberg kann man z.B. neben modernen Dreh- und Fräsmaschinen auch diverse Software und Plattformen testen. Darüber hinaus gibt es in den Grenzregionen rund um Österreich, z.B. in der tschechischen Vysočina, technische Infrastruktur für Unternehmen.