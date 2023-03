Die Geschichte:

Das Smart Production Lab wurde im März 2018 als Industrie-4.0-Lehr- und Forschungsfabrik für Digitalisierung in der Produktion am Campus Kapfenberg der FH JOANNEUM eröffnet.



Schwerpunkte:

Digitale Produktion. Insbesondere forschen wir an der vertikalen und horizontalen IT-Integration. Darüber hinaus beschäftigen wir uns mit angewandten Forschungsfragen zur Digitalisierung, wie IoT, KI, digitale Technologien und Assistenzsysteme, Arbeit der Zukunft und Supply-Chain-Management.



Das bahnbrechendste Projekt:

Was für uns bahnbrechend ist, ändert sich ständig im Zeitverlauf. Vor fünf Jahren war es das Retrofitting von Maschinen für die voestalpine und Boehlerit. Heute sind es Projekte in Verbindung mit KI, auch hier in Kooperation mit Firmen. „Wows“ bekommen wir von Besucher:innen aus Unternehmen auch für die vollständige IT-Integration bei unserem Demonstrationsprodukt, das wir während einer Führung produzieren.



Woran sollte in Zukunft noch stärker geforscht werden?

Die kommenden Jahre werden von Datennutzung, -analytik und KI geprägt sein. Dazu zählen Machine Learning und KI-Algorithmen für prädiktive Instandhaltung, optische Qualitätssicherung und Analytik, sowie adäquate Architekturen für die unternehemensweite Datennutzung in der Cloud. Auch der Wandel des Arbeitsplatzes hin zum Mensch-zentrierten digitalen Arbeiten wird uns begleiten.