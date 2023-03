Innovation findet nicht nur hinter geschlossenen Türen innerhalb von Unternehmen statt. Auch in Zusammenarbeit mit den Forschungsinstituten wird an optimalen Produktionsprozessen getüftelt. Augenscheinlichstes Beispiel dafür sind Lern- und Pilotfabriken, die in ganz Österreich verteilt sind. Die digitale Fabrik der FH Technikum Wien ist eine von ihnen.